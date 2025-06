Il Veregra Festival fa tappa in piazza con Travaglini

Torna anche in questa 27esima edizione del Veregra Street Festival l’ormai consolidato appuntamento del Veregra in tour. Si rinnova il sodalizio con il comune di Civitanova dove mercoledì alle 21.30 in piazza XX Settembre prenderà vita l’anteprima del Veregra Street Festival. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Radio Linea N1 e affidato alla voce di Francesca Travaglini che presenterà la serata.

"Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno l’anteprima del Veregra Street Festival – ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica – un evento che rappresenta un’eccellenza culturale e turistica per il nostro territorio e che arricchisce il cartellone estivo della città con una serata di grande qualità e coinvolgimento per famiglie, giovani e turisti. Questa anteprima è il segno concreto di una sinergia positiva tra territori, che nasce dalla collaborazione e dalla stima reciproca con il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi e con la sua amministrazione".

Il tutto sarà realizzato sotto la supervisione del direttore artistico Alessandra Levantesi.