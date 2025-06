Il Veregra Street fa tappa a Civitanova. Anteprima in piazza XX Settembre

Torna anche in questa 27esima edizione del Veregra Street Festival l’ormai consolidato appuntamento del Veregra in tour. Si rinnova anche per l’edizione 2025 il sodalizio con il comune di Civitanova dove domani a partire dalle 21.30 nello scenario di piazza XX Settembre prenderà vita l’anteprima del Veregra Street Festival. "Ho voluto fortissimamente questa collaborazione con la città di Civitanova – dice il sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi – e siamo già al terzo anno consecutivo in cui l’anteprima del Festival si sposta sulla riviera. Si tratta di un momento che funge anche da volano per la promozione turistica della città di Montegranaro. Sarà una serata molto importante e quest’anno ci troveremo in piazza XX Settembre dopo che negli scorsi anni, invece, il tutto si era svolto nello spazio del Varco sul Mare, lì dove una volta c’era il vecchio plesso fieristico".