"Il vero tema è l’Artistico, diviso tra tre sedi: le scelte siano condivise"

"Il vero tema, qui, è il liceo artistico, diviso tra tre sedi. Bisogna cercare di fare attenzione a non agevolare i malumori, a non forzare la mano, si rischia un abbassamento dell’offerta formativa. Per le scuole, certo, una soluzione va trovata, però la decisione non sia calata dall’alto, al contrario sia condivisa con tutti i soggetti coinvolti". È il pensiero di David Miliozzi, consigliere comunale di Macerata Insieme e insegnante di sostegno al liceo artistico Cantalamessa di via Cioci: in questi giorni di discussione in merito al futuro delle scuole cittadine e alla riorganizzazione degli spazi che si impone con urgenza per carenza di locali, chiede che ci sia più attenzione a chi, nella scuola, vive e lavora. Le classi del liceo artistico si trovano in parte nella sede principale di via Cioci, in parte nella sede del vicino Ite Gentili, mentre 10 classi sono ospitate ai Salesiani. Ma qui, in un futuro più o meno prossimo, dovranno partire dei lavori di adeguamento sismico, per cui per gli studenti dell’Artistico che vi alloggiano temporaneamente bisognerà trovare un’altra soluzione.

"La gestione di una scuola è qualcosa di molto complesso – dice Miliozzi –, riguarda studenti, famiglie, docenti, personale Ata. Quando si parla di spostarne una, è un mondo intero che si sposta. Fondamentale quindi è, prima di tutto, condividere qualsiasi scelta si voglia prendere in modo collegiale, con tutti i protagonisti in causa, partendo dai consigli di istituto. Dei cambiamenti potrebbero provocare problemi, anche insormontabili, a docenti e famiglie". Secondo Miliozzi, la scuola "va messa al centro del dibattito ed è un bene che il Carlino abbia tirato fuori la questione. Va rilevata la disponibilità, veramente apprezzabile, da parte di alcuni dirigenti e di tanti docenti", fa notare, in riferimento alla preside del Leopardi, Angela Fiorillo, che, nonostante abbia già la scuola divisa in due sedi, si dice pronta a fare sacrifici se è per il bene di tutti, o all’ex preside dell’artistico che a suo tempo si ingegnò per distribuire le classi in tre diversi istituti, e questo per dire che "l’atteggiamento di chi vive nella scuola è sicuramente propositivo, è un continuo mettersi al servizio della comunità – insiste Miliozzi –. Però attenzione a non esasperare i malumori, ricordiamoci che l’offerta formativa è legata al benessere di tutti, docenti, studenti, personale Ata, famiglie". Detto questo, se lo Scientifico ha un problema di spazi, "bisogna certo affrontarlo – sottolinea Miliozzi –, ma ci sia partecipazione e condivisione alla base delle decisioni, le scelte devono essere partecipate, devono essere prese con chi è coinvolto".

Altro tema su cui Miliozzi accende l’attenazione è quello degli orari scolastici: "Si potrebbe fare meglio nel pianificare quelli di elementari, medie e superiori. Dato che sindaco e presidente della Provincia per una volta coincidono (nella persona di Sandro Parcaroli), un evento eccezionale, si potrebbe aprire un ragionamento dallo sguardo più ampio non solo sull’uso di strutture e palestre, ma anche a livello di orari. Ad esempio, si potrebbero pianificare in modo che aumenti la compatibilità tra scuole primarie e secondarie, per facilitare la vita delle famiglie che accompagnano i figli a scuola. O così o si ripristini la gratuità del pre scuola, per tutti".

Chiara Gabrielli