Il vescovo all’assemblea Sinodale: "Faremo tesoro di quanto emerso"

Si è conclusa ieri la seconda assemblea Sinodale delle chiese in Italia, un importante momento di riflessione e discernimento per la comunità cristiana del nostro Paese. L’assemblea, che si è svolta dal 31 marzo al 3 aprile nell’aula Paolo VI, ha visto anche la partecipazione dei delegati della Diocesi di Macerata, insieme con quelli provenienti da tutte le diocesi italiane. Le giornate sono state caratterizzate da un ampio confronto tra i partecipanti, i quali hanno potuto riflettere sui prossimi passi da compiere per le chiese in Italia. Al termine dei lavori, l’assemblea ha espresso la volontà di darsi più tempo per riflettere e elaborare un documento che rispecchi maggiormente il cammino di questi anni, dandosi appuntamento al prossimo 25 ottobre per poter votare le proposizioni finali.

"La storia di una comunità di persone libere, come è la Chiesa, non può essere scritta prima, ne segue copioni rigidi – ha commentato il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana monsignor Nazzareno Marconi –, faremo tesoro di tutto quello che è emerso e di tante intuizioni buone. Credo che un testo più ponderato ed equilibrato ci farà poi recuperare tempo ed efficienza nella sua applicazione pratica".