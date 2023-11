Il vescovo in corteo con gli studenti: "Promesse frenate dalla burocrazia"

"Le promesse sono sempre state e sono ancora tante, ma poi la burocrazia non consente loro di diventare realtà. Ho manifestato con gli studenti del Divini per condividere le loro necessità e i loro sogni". È l’arcivescovo di Camerino-San Severino, Francesco Massara, che lunedì mattina ha sfilato in prima fila alla manifestazione organizzata da studenti e docenti dell’Itts Divini di San Severino. Agli studenti, che da sette anni attendono la ricostruzione della loro scuola in viale Mazzini, fra ritardi, isterie burocratiche e anomalie societarie delle aziende coinvolte, ha garantito tutto il suo appoggio. E con l’occasione traccia un bilancio della situazione nell’alto maceratese dal punto di vista umano e non solo.

Monsignor Massara, lunedì ha partecipato alla manifestazione per il Divini. Cosa l’ha spinta a farlo?

"La mia partecipazione voleva essere un segno di solidarietà. Sono convinto che il diritto allo studio debba essere garantito a tutti i giovani, e in questo rientra anche il diritto ad avere una scuola in grado di soddisfare le loro esigenze didattiche. Essere lì è stato un modo per condividere le loro necessità e i loro sogni".

Il Divini è uno dei tanti esempi di quello che lei affermava qualche anno fa, poco dopo essersi insediato, ovvero che il territorio soffriva anche a causa di promesse non mantenute. Qualcosa è migliorato da allora, secondo lei?

"Le promesse ci sono sempre state e continuano ad essere tante. Purtroppo esistono anche troppe forme di burocrazia che non permettono alle promesse di diventare realtà. Impediscono il realizzarsi della buona volontà di chi dovrebbe lavorare per le nostre comunità".

Un altro aspetto che rilevava era il terremoto dell’anima che la popolazione aveva subito. Come vede oggi la situazione?

"Questo territorio ha subito tre terremoti: quello strutturale, quello economico e, infine, quello sociale. Per quello strutturale, la ricostruzione è partita, nonostante le tante difficoltà. Per l’economia c’è invece bisogno di sostegno, altrimenti avremo tante case nuove ma vuote, perché la popolazione se ne andrà. Il terremoto sociale, quello dell’anima, c’è ancora perché al dramma del sisma del 2016 si è aggiunto il Covid che ha portato solitudine, isolamento e povertà".

Parlando di ricostruzione, come procede quella dei beni di proprietà dell’arcidiocesi?

"Ho qualche buona notizia. Tra un mese circa, avremo il nuovo oratorio nell’ex seminario di Camerino, insieme a una casa del clero e al collegio universitario. Fra un anno, circa, crediamo che sarà pronto il palazzo della curia arcivescovile e, col nuovo anno, pensiamo possano partire i lavori della cattedrale di Camerino. A breve avremo anche Santa Barbara di Crispiero, la collegiata di San Ginesio, la chiesa di Santa Maria dell’Assunta di Cesolo (una frazione di San Severino) e il santuario di Macereto. Ma non ci stiamo occupando solo della ricostruzione materiale. Abbiamo un clero molto anziano e quindi stiamo attuando una ristrutturazione delle parrocchie. Mi spiego meglio: puntiamo sull’unione di parrocchie e sul contributo che possono apportare i laici".

In che senso?

"I laici possono assumere tanti ruoli: per il catechismo, per l’amministrazione e anche per la liturgia. Queste figure vanno valorizzate".

Il Marec (Museo dell’arte recuperata) è stato un’idea straordinaria per attrarre turismo e i dati di quest’anno lo testimoniano. Ha altre idee per il territorio?

"Sì. Il Marec rappresenta l’inizio di una serie di attività culturali. È in corso la ristrutturazione del museo di Camerino, del Museo Piersanti di Matelica e del Sant’Agostino di Visso. Questi, insieme a Torre del Parco, saranno messi in rete. Rappresentano un volano straordinario di cultura e turismo. Per il sociale invece abbiamo aperto a San Severino il nuovo emporio solidale, che servirà a dare grande sostegno alle famiglie in difficoltà. Ne avvieremo altri nelle varie vicarie. È un gesto di prossimità".