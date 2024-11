Il vescovo Marconi incontra il sindaco di Montefano

Il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi ha fatto visita all’amministrazione comunale di Montefano, giovedì sera, per un momento di confronto tra le istituzioni locali e la Chiesa. "Incontrare il vescovo è stato un privilegio – ha sottolineato il sindaco Angela Barbieri –. Ci siamo confrontati in amicizia e abbiamo scoperto di condividere gli stessi valori. La sua visione per il futuro è un invito a unire le forze". Il vescovo ha messo in evidenza l’importanza degli oratori come centri di aggregazione, accessibili a tutti.