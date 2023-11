Il vescovo Pennacchio incontra i ragazzi al Centro Pastorale I giovani di tutte le diocesi si ritroveranno oggi a Corridonia per un momento di festa, incontro, riflessione e preghiera. L'arcivescovo di Fermo e Giulia Scalpelli guideranno i partecipanti in uno spettacolo che tratterà il tema della giornata. Un'occasione per scoprire e vivere insieme.