Il vescovo recita l’Ave Maria con i malati di Alzheimer

La giornata pastorale del vescovo Nazareno Marconi a Recanati è stata dedicata ieri pomeriggio agli ammalati dell’ospedale Santa Lucia e agli ospiti della casa di riposo Ester Gigli, gestita dalla Fondazione Ircer. Il vescovo, nel corso della messa, celebrata nel vecchio teatrino dell’Assunta, oggi sala convegni, ha ricordato il prezioso contributo che le varie associazioni di volontariato prestano in aiuto agli ammalati e alle persone anziane. Nello stesso tempo, ha sottolineato il vescovo, ricevono a loro volta un dono prezioso da loro. Non ha dimenticato neanche di sottolineare l’impegno e la dedizione del personale della casa di riposo. Il vescovo si è anche recato nel reparto dei degenti affetti da Alzheimer e – ha raccontato poi – "quando ho iniziato a recitare l’Ave Maria mi sono accorto con grande stupore che tutti gli ospiti hanno iniziato a recitare la preghiera con lui. Un piccolo miracolo, l’Ave Maria è una preghiera che non si dimentica mai".