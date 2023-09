Il via all’anno scolastico: "Siate affamati di sapere"

"C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico. Perché noi siamo qui per la cerimonia di inizio dell’anno scolastico e ogni volta si rinnova in tutti noi quel brivido, quell’ansia, quella curiosità di riprendere le lezioni. E questo è un passaggio fondamentale. E lo è ancora di più in questo territorio, che abbiamo fortemente scelto, perché soggetto al sisma, di cui troviamo ancora delle ferite". A parafrasare Pascoli nel saluto introduttivo è stata il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, alla sua prima inaugurazione dell’anno scolastico che si è svolta ieri nell’aula magna dell’Ite Gentili. Una mattinata di riflessione sul mondo della scuola, ma in cui non sono mancate le emozioni, soprattutto quando gli oltre 80 bambini del coro montessoriano delle scuole Fermi e Mestica ha intonato "L’inno dei bambini piccolissimi". Ad aprire l’inaugurazione anche l’esibizione del quartetto di sax del liceo musicale Marconi di Pesaro e l’orchestra delle classi seconde del corso musicale del Convitto, diretta dal maestro David Taglioni. Non ha nascosto l’emozione il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, quando ha invitato gli studenti a essere "affamati di sapere" e a essere "curiosi". Poi il riferimento al cratere. "Nel decreto Sisma era stata prevista la riduzione del numero delle classi solo per gli edifici inagibili – ha spiegato –, ma non era stata inserita la possibilità di ridurre il numero di classi per tutti quelli ricostruiti, lasciando i plessi nuovi, ormai la quasi totalità, praticamente vuoti. Senza il lavoro del ministro Valditara non sarebbe mai stato possibile mantenere le classi presenti nell’area del cratere, con la deroga al numero minimo di studenti valida per ciascun tipo e grado di scuola del cratere fino al 2028-2029".

Ha ricordato, invece, come il governo sia riuscito a intercettare quest’anno "un milione di euro in più per l’innovazione didattica dalla Comunità Europea", l’onorevole Giorgia Latini, che ha portato anche il saluto del ministro Valditara, mentre l’assessore regionale Chiara Biondi ha sottolineato come la scuola sia "luogo unico di emozioni e passioni" e ha chiesto agli insegnanti di lavorare per "tirare fuori il meglio da ogni ragazzo". Anche il commissario alla Ricostruzione, Guido Castelli, ha ricordato l’importanza del decreto per le classi in deroga. "Nelle Marche abbiamo sbloccato la ricostruzione di 231 scuole – ha detto –, con oltre 700 milioni di euro investiti. E per far sì che questi presìdi fondamentali, soprattutto nelle aree interne, possano ben operare fino al termine della ricostruzione, il Parlamento ha approvato il mio emendamento al Decreto Ricostruzione che dà la possibilità alle scuole del cratere di formare le classi in deroga rispetto al numero minimo di alunni. Il governo ha poi ascoltato le nostre richieste, che giungevano dai territori, stanziando per questo intervento 30 milioni di euro".