Il viaggio a Camerino. Tra macerie e ricostruzione: "Ora la sfida è riportare studenti e residenti in centro"

"Dai che la ricostruiamo Camerino". Lo grida un operaio affacciato a una finestra di uno dei tanti cantieri del centro storico: sorride con gli occhi, vuole trasmettere speranza. È una delle poche persone che si incontrano passeggiando dentro le mura: qualche studente universitario, alcuni residenti. Ma al momento, fatta eccezione per un unico ristorante, "Noè errante", in centro non c’è motivo di venire. E chi passa da qui non si ferma a lungo. Sono trascorsi sette anni dalle scosse che cambiarono la fisionomia di queste terre: il tempo sembra essersi fermato. Basta guardare dentro le vetrine impolverate con i vecchi oggetti rimasti da allora sul pavimento oppure alzare gli occhi su un manifesto, "Corsi di tiro con l’arco, inizio mercoledì 9 novembre 2016", o su un cartellone, la stagione teatrale in partenza al teatro Filippo Marchetti, evento inaugurale previsto il 27 ottobre del 2016.

In questo contesto, però, dopo un tempo in cui sembra aver dominato l’immobilità, un tempo che è sembrato infinito, finalmente si inizia davvero a ripartire. Sono diversi i cantieri aperti: il sindaco Roberto Lucarelli vuole riportare le attività e i giovani in centro: è questa, dice, la vera sfida del presente e del futuro. Diversi universitari sono già tornati a ripopolare la zona dentro le mura: ce ne sono 130 all’ex collegio Bongiovanni, altri in case di privati e altri ancora in alloggi fuori dal centro. Il numero dei residenti del centro invece non arriva nemmeno a un centinaio. Se da una parte c’è tanta speranza, dall’altra resta il rebus demolizioni. Ad esempio, in piazza Garibaldi, "con un’ordinanza speciale è stata stabilita quest’estate la demolizione del cinema teatro Betti, di proprietà comunale, con sopra l’albergo Roma, che invece è di un privato, ma a fianco c’è la caserma dei carabinieri – spiega Lucarelli –. Spostare di nuovo la caserma sarebbe un grosso problema. Bisognerà procedere con la demolizione garantendo quindi allo stesso tempo l’operatività della caserma. Poi vanno svolte le indagini archeologiche, perché il palazzo è stato edificato sopra un’ex chiesa. Solo dopo si deciderà se si può riscostruire". Qual è il problema più grande a Camerino oggi? "La residenzialità, senza ombra di dubbio – risponde Lucarelli –, in altre parole, il numero degli appartamenti disponibili. Ora qui ci sono 41 edifici agibili per un totale di un centinaio di appartamenti e c’è una richiesta altissima da parte degli studenti, avere pochi alloggi non consente lo sviluppo pieno. Avremmo bisogno anche di alloggi per le maestranze". A Camerino ci sono 310 Sae distribuite in 9 villaggi, alcuni sono nelle frazioni. "Ci sono quotidianamente ordinanze di revoca degli immobili, ma non in un numero tale perché ci sia disponibilità di Sae da affittare. Le casette sono occupate dagli aventi diritto, quelle che si svuotano vengono riempite subito da coloro che si erano messi in lista d’attesa, allo stesso tempo ci sono quelli che così diventano terremotati non per il sisma ma per i lavori del sisma".

Si potrà mai tornare alla normalità? "Il Comune ha intenzione di riportare in centro tutto quello che c’era prima del sisma. Ricordiamoci che l’Università è uno dei motori trainanti per guardare all futuro e c’è grande sintonia anche con il nuovo rettore Graziano Leoni, l’intento è di riportare i servizi in centro". Andando dalla piazza principale verso Santa Maria in Via, si potrà notare che quest’anno si è potuto ricreare il vecchio percorso della Corsa alla spada. Poco più giù, si vede ciò che resta della scuola elementare, materna e media che la struttura commissariale oggi sta ricostruendo fuori, alla Madonna delle Carceri. Da lì parte una via, "l’unico pezzo di zona rossa ancora rimasto, scomparirà del tutto non appena avremno abbattuto un edificio – spiega il sindaco –. Completate le ultime rifiniture al palazzo vicino a Santa Maria in Via, poi, l’università porterà qui qualche sua attività istituzionale. Per fine anno vedremo anche questa zona della città riprendere vita". Resta il grosso nodo della attività commerciali: "È una delle sfide: dovremo intercettare i giovani, attrarli, perché tra qualche anno servirà una nuova classe commerciante. La sfida è rendere la città attrattiva così che domanda e offerta collimino".

La sera delle scosse nel 2016 centinaia di ragazzi sono scappati dal centro. È stato quello l’ultimo fotogramma della vecchia vita di Camerino. "Prima del sisma c’erano 700 residenti e 2.500 studenti". Ma gli studenti scelgono ancora Camerino. Nicolò Palombi ad esempio è camerte e studia ad Unicam. "Per quanto riguarda la vita sociale, c’è da mettersi a piangere, ci vuole coraggio a iscriversi qui, siamo tra le pochissime città universitarie senza un centro storico. Però c’è il rapporto umano in facoltà, che è un valore in più". "C’è un rapporto ottimo con i professori – aggiunge Bernardo Moroni, di Castiglione del Lago –, all’inizio ho sofferto di più, ora mi sono adattato". I punti di aggregazione? "Gli studenti di solito si raggruppano il martedì e il giovedì al Sottocorte o a Le Mosse. Qualche locale c’è". Qualcuno è arrivato dal Brasile: "All’inizio non ci piaceva qui, troppo freddo e buio e troppe poche occasioni di divertimento – raccontano Julia Duarte, Eberth De Oliveira e Reginaldo Silva –, ma ora abbiamo colto tanti aspetti positivi del posto, abbiamo tanti amici internazionali e poi è un luogo tranquillo e per nulla pericoloso".