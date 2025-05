Il viaggio di Carlorosi nella storia della Lancia

Un tuffo nella storia dell’automobile italiana attraverso lo sguardo di un grande appassionato. È quanto propone "Lancia 1906-1976. Innovazione Comunicazione", il nuovo libro firmato da Roberto Carlorosi, recanatese ed esperto conoscitore del marchio torinese, nonché past president del Caem/Lodovico Scarfiotti. Il volume, edito dalla Libreria dell’Automotoclub Storico Italiano, rappresenta un contributo prezioso alla letteratura motoristica e si concentra su quello che può essere considerato il periodo d’oro della Lancia, tra la fondazione nel 1906 e la metà degli anni Settanta. "La Lancia non è mai stata solo un’auto – spiega Carlorosi –, ma una vera filosofia del costruire e del vivere l’automobile. Questo progetto lo coltivo fin dagli anni Novanta, sostenuto da una passione autentica per il marchio che ho sempre posseduto e guidato, prima con modelli moderni e poi d’epoca".

Attraverso un’ampia documentazione tecnica e storica, arricchita da un ricco apparato iconografico – in particolare pubblicità e materiali promozionali dell’epoca – il volume restituisce tutta la forza innovativa del marchio fondato da Vincenzo Lancia. Il racconto si sviluppa in sezioni che ripercorrono per decenni l’evoluzione della casa torinese: dalla rivoluzionaria Lambda degli anni Venti, alla raffinata Aprilia degli anni Trenta, fino ai primi successi sportivi della Fulvia Coupé nei rally degli anni Settanta. Il libro si distingue anche per il taglio trasversale, che intreccia l’evoluzione tecnica con quella della comunicazione, elemento spesso trascurato ma centrale nella costruzione dell’identità di un marchio. "È un lavoro nato dalla passione e dall’esperienza – sottolinea l’autore – e vuole essere un contributo utile per tutti gli appassionati, i collezionisti e i cultori della cultura automobilistica italiana".