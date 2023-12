Il viaggio ribelle di Serafini con la cornamusa

Anno nuovo, libro nuovo ed ecco che dal 26 gennaio sarà disponibile nelle librerie e nelle piattaforma online "Concerto per cornamusa e giramondo - in viaggio con musicisti ribelli", Terre di Mezzo Editore. Che genere è? " Il nuovo libro, già prenotabile, è il proseguo - spiega Maurizio Serafini - di quello scritto due anni fa ’Per fortuna ci siamo persi’. Lì erano descritti racconti di viaggio veri e vissuti, questo libro invece è dedicato a tutti coloro che fanno dei sogni una strada da perseguire. Stavolta, quindi, si continua sulla falsariga dei viaggi che sono stati suggeriti per inseguire la musica, andare a concerti o fare tournée in giro per l’Italia, in Europa e nel mondo intero. Il tutto fatto con i miei sodali musicisti".

Cosa descrive la foto di copertina?

"E’ stata scattata in Turchia molti anni fa, sugli altipiani dell’Anatolia e stavamo andando in India con l’autobus. Raccoglie lo spirito dell’intero libro".

Su cosa si fonda?

"Sulla folgorazione avuta dalla musica celtica e dalla cornamusa, sulla storia di un ragazzo di provincia (di Macerata) degli anni ‘80, fuori dagli schemi che trova una melodia differente da quella che seguono i suoi coetanei, divisi fra i Pink Floyd e i Bee Gees."

Chi è ora quel ragazzo?

"Un 60enne, un boomer, che gira ancora per il mondo, fa concerti e serate, insegue cause delle minoranze, incontra suonatori, liutai, ribelli".

Ha realizzato il suo sogno?

"Sì, si chiama Montelago Celtic Festival che è arrivato alla ventesima edizione; la prova tangibile di un sogno iniziato in età adolescenziale, di un mondo poco conosciuto, un po’ underground, che ha collegato musicisti e appassionati di tutto il pianeta i quali arrivano puntualmente ogni agosto, per un motivo o per un altro, sull’Appennino marchigiano in veste di pubblico, di musicisti di tecnici, di collaboratori, di organizzatori".

Qual è lo stile del libro?

"Questo percorso musicale, questa vicenda è giocata e scritta in maniera molto leggera, a volte ironica a volte surreale. Un percorso di ascolto che va dall’analogico al digitale".

Lei dice che questo libro è un documento della memoria, in che senso?

"E’ un racconto della nostra generazione di 60enni, di come abbiamo vissuto la giovinezza, di come ci impegnavamo per perseguire i nostri desideri e con quali strumenti a disposizione per approfondirli. Tutto questo viene letto attraverso lo sviluppo tecnologico anche dell’ascolto musicale: si parte dal mangiadischi e juke box del bar per arrivare all’USB digitale".

Mentre lo scriveva ha fatto riferimento a qualcosa?

"Non saprei però posso dire che mi veniva in mente ’Ballando Ballando’ di Ettore Scola, un film senza parole. E’ il racconto di varie persone che si incontrano in una sala dal ballo di Parigi nell’arco di mezzo secolo, la descrizione di varie epoche sociali, il cui unico ponte comunicazion calendario delle presentazinale è il ballo e la musica".

State già stilando u calendario delle presentazioni?

"Abbiamo appena iniziato e, visto che con il precedente libro giunto alla terza edizione ne abbiamo fatte un centinaio andando letteralmente dalla Sicilia alla Svizzera italiana, direi che sia noi che l’editore abbiamo buone speranze e aspettative".