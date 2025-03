Il vice ambasciatore indiano ricevuto in Comune dal sindaco

Il vice ambasciatore dell’India in Italia, Amararam Gurjar, è stato accolto in Comune a Civitanova alazzo Sforza dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dal presidente della commissione cultura e turismo Gianluca Crocetti, in una visita che ha rappresentato un momento importante per rafforzare i legami culturali, turistici ed economici tra la città e l’India. Il filo conduttore dell’incontro è stato il Royal Star Indian Restaurant, il primo ristorante indiano delle Marche, recentemente inaugurato a Civitanova. "Questo incontro non è solo un segno di riconoscimento verso la comunità indiana presente in città e in provincia, ma anche un ulteriore passo verso il consolidamento di Civitanova come città aperta a scambi e collaborazioni internazionali, che vede nel turismo, nella cultura e nelle tradizioni culinarie un’opportunità di crescita per tutti – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Il mio è dunque un invito a visitare Civitanova e stringere nuovi legami con tutte le comunità presenti nei territori. L’apertura del Royal Star Indian Restaurant rappresenta un ulteriore tassello nella nostra visione di una città che sa unire, accogliere e attrarre".

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di possibili iniziative comuni e collaborazioni future, con l’obiettivo di promuovere la cultura indiana a Civitanova e renderla una meta ambita per il turismo proveniente dall’India.