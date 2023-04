Il vice brigadiere Costantini non è dimenticato

Una cerimonia solenne, ieri mattina nel cimitero di Fiuminata, si è tenuta per commemorare i quarant’anni dalla tragica morte del vice brigadiere Alfredo Costantini, originario del borgo maceratese e medaglia d’oro al valore militare. Alla cerimonia, organizzata dall’amministrazione comunale, erano presenti oltre al sindaco Vincenzo Felicioli, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido, l’ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri, il generale Tito Baldo Honorati, e i sindaci dei Comuni limitrofi di Castelraimondo, Roberto Pupilli, e di Pioraco, Matteo Cicconi che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla benemerita. Presenti anche i bambini delle scuola media Dante Alighieri, che hanno partecipato alla cerimonia leggendo la biografia del militare. Toccanti le parole che sono state pronunciate dal primo cittadino alla presenza delle sorelle dell’eroe, Mirella e Mariantonia Costantini. Il vice brigadiere Costantini, nato a Fiuminata il 12 giugno 1960, prestava servizio a Padova. Il 14 aprile 1983, da capoequipaggio del Radiomobile, fu chiamato per intervenire in una gioielleria di Montegrotto Terme, dove tre banditi armati minacciavano la proprietaria e un cliente. Nel conflitto a fuoco che ne seguì, il militare riuscì a ferire uno dei rapinatori ma a sua volta rimase ferito in maniera molto grave. Dopo un’agonia durata 106 giorni, il vice brigadiere morì il 29 luglio 1983. Per il coraggio mostrato in quella circostanza, è stato insignito della medaglia d’oro al valore militare alla memoria, il più alto riconoscimento esistente nelle forze armate italiane.