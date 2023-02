Il viceministro Edoardo Rixi in città Incontro con Ciarapica

Il viceministro Edoardo Rixi (nella foto) in città per incontrare l’amministrazione comunale. Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è atteso per le 13 di oggi nella sala Giunta di palazzo Sforza per incontrare amministratori e dirigenti locali della Lega. Seguirà il pranzo organizzato dal sindaco Fabrizio Ciarapica: la giusta occasione per parlare degli importanti asset infrastrutturali della zona, con l’appuntamento che vedrà la presenza di altri sindaci del Maceratese. Rixi, vice di Salvini al Mit, in mattinata sarà ad Ascoli, per poi spostarsi a Civitanova fino a raggiungere il teatro delle Muse di Ancona, nel pomeriggio. Domani, invece, l’appuntamento è a Senigallia, con il sopralluogo a Ponte Garibaldi "per fare un quadro degli interventi urgenti da mettere in campo a seguito dei danni causati dall’alluvione del settembre scorso", ha spiegato in una nota il commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti.