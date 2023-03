Il vicequestore Patrizia Peroni incontra gli studenti dell’Ipsia

Al teatro "Luigi Lanzi" oggi, dalle 11.30, studenti e studentesse dell’Ipsia "Filippo Corridoni" assisteranno a una rappresentazione teatrale a cura della "Strana compagnia-El Duende" dal titolo "Mariposas 3.0". Lo spettacolo, scritto e diretto da Lucia De Luca, sarà a ingresso libero e al termine si svolgerà un dibattito con il vice questore di Macerata Patrizia Peroni, il dirigente scolastico Gianni Mastrocola, poi Valeria Pasqualini, assistente sociale dell’Ats 15 di Macerata e verrà moderato dalla vicepresidente di Red (Rete educazione digitale) Daniela Zepponi. Sarà un momento culturale in prossimità della "Giornata internazionale dei diritti della donna" e, oltre al patrocinio del Comune di Corridonia, sono diverse le realtà che hanno collaborato nel proporre la mattinata, tra cui la locale Associazione italiana genitori, il gruppo "Help s.o.s Salute e Famiglia" di San Severino, l’associazione "EquiLibri", il centro antiviolenza S.o.s. Donna e la commissione pari opportunità tra uomo e donna della Regione. Inoltre per l’8 marzo è in programma un concerto che si terrà la sera al teatro "Velluti" con protagoniste la violoncellista Elena Atongirolami, la violinista Serena Cavalletti e il violino di Jacopo Cacciamani.