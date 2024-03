Il vicesindaco Cingolani annuncia la candidatura

Entra nel vivo la campagna elettorale cittadina e, dopo la candidatura di venerdì a sindaco di Marcello Catena sostenuto da centrosinistra, ieri il vicesindaco Denis Cingolani ha annunciato che giovedì alle 18, nella sala riunioni della Bocciofila, presenterà la lista da lui guidata e legata alla maggioranza uscente, sostenuta dal centrodestra. Il nome della lista richiama quello del gruppo consiliare Matelica Futura e sarà "Matelica, il futuro è adesso". Ad annunciarlo è stato lo stesso vicesindaco Cingolani, 37 anni. "La campagna elettorale che sta per iniziare – ha detto – sarà diversa da quelle che ho affrontato. Oggi più che mai sento di avere maggiore responsabilità e soprattutto un grande senso di rispetto per chi mi ha preceduto. Ho sempre creduto in questa città: Matelica centrale, vivace, ma soprattutto progettata per i giovani e apprezzata dai meno giovani per vivibilità e sicurezza".

m. p.