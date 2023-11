Il videomapping di PlayMarche sbarca a "Paratissima"

Tra i progetti speciali scelti dalla direzione artistica di Paratissima 2023 (manifestazione fieristica di riferimento per l’arte contemporanea) c’è quello di PlayMarche, primo spin-off dell’Università di Macerata: protagonista della facciata di ingresso di Paratissima, sarà infatti "IN...TO", questo il nome del progetto inedito ospite della fiera torinese, projection mapping che esplorerà il tema dell’eye contact, evidenziando come gli artisti lo abbiano utilizzato per trasmettere emozioni, significati e connessioni con il pubblico. "La complessità della realtà e dei linguaggi necessari per comprenderla – sottolinea Roberto Perna, presidente di PlayMarche – ci obbliga a confrontare e a far dialogare diverse forme di espressione apparentemente non sempre coerenti, ma che grazie al videomapping il progetto "In…TO" riesce a sintetizzare". ""In…TO" vuole celebrare – afferma Michele Spagnuolo, amministratore delegato di PlayMarche – artisti e opere che hanno interpretato e rappresentato lo sguardo. Ringrazio la direzione artistica di Paratissima per averci scelto, dandoci la possibilità di vestire una facciata tanto importante".