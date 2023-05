Il Villaggio San Michele Arcangelo dedica l’Auditorium ad Amico

Sorrisi e musica al Villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, dove nel corso della giornata "Trovare un amico", organizzata dalla Pars, è stata svelata una targa dedicata al musicista e musicoterapeuta, Francesco Amico, a cui è stato intitolato l’Auditorium della struttura. Un momento di festa al quale hanno preso parte più di 250 persone che hanno condiviso l’opera, donata dal maestro del ferro Mario Ripà, in cui ad essere messa in evidenza è la parola "Audit" nel segno dell’ascolto, dell’attenzione e del sentire. Inoltre nel logo si nota il profilo di una chitarra, proprio per ricordare lo strumento suonato da Francesco. "È stato ed è un pezzo importante della storia della Parsa – aveva affermato la cooperativa sociale – La sua è una delle prime famiglie ad essersi insediate al Villaggio San Michele Arcangelo, un caro amico ed un ottimo musicoterapeuta, conosciuto in tutta la regione per la sua professionalità e per la sua competenza. Ma ciò ancor di più che caratterizzava Francesco era la grande umanità, ricca, sensibile e speciale".

Diego Pierluigi