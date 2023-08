Il vino a tavola e nel libro di Frega a Potenza Picena: alla Cipolla D'Oro una serata top

Una cena di gala dove il principale invitato è lui, il vino: sui tavoli dei commensali ma soprattutto nelle pagine del libro curato dal professor Natale Giuseppe Frega e dal titolo "Il vino si racconta". E’ questa l’iniziativa che si svolgerà mercoledì sera al ristorante La Cipolla D’oro, a Potenza Picena, e vedrà anche la presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, del rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, oltre a numerosi sindaci e autorità. La presentazione del libro e la cena, a cui hanno contribuito le tre cantine marchigiane Velenosi, Serenelli, Capecci, la società Salpa (Società abruzzese lavorazioni prodotti agricoli), il Consorzio Agroadriatica Op Marche e la Se.Pa. Arredamenti, si intersecheranno per una serata all’insegna del buon bere, del buon mangiare e del buon raccontare. E in tutte le pagine del libro il vino parlerà ai lettori e si confesserà, soprattutto a chi lo ama ma anche a coloro che ancora non lo conoscono. Le raffigurazioni sono curate da Luca Bolognini. Ma il vino sarà pure raccontato attraverso la voce di Luca Violini. Inoltre, la serata sarà arricchita dall’esibizione del duo Opera Pop da anni sulla scena italiana con la loro musica che propone autentici pezzi d’autore di opere lirica. Una serata quindi che si annuncia piacevole all’insegna di quell’amico, bianco, rosso o rosato, da sempre presente nelle nostre tavole. Per info: 071.7570901 o 333.6827706.