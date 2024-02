"Il vino alla fine del mondo". Il libro di Tartuferi

Da questa settimana è disponibile online il libro dell’oste Emanuele Tartuferi dal titolo "Il vino alla fine del mondo". È una sorta di mappa onirica di incontri con vignaioli, osti, paesaggi, animali; amicizie che si creano in un tempo di cambiamenti rapidi e imprevedibili. Dove nasce? "Il libro – spiega Tartuferi – è nato e cresciuto dentro l’esperienza di Koine Vineria (gestita da Tartuferi e dalla sua compagna Marta dal 2018 al 2022 in corso Matteotti a Macerata, ndr) e a tutte le persone che sono entrate nel locale".

Come viene narrato?

"È scritto da un oste innamorato che crede al vino non come semplicemente un prodotto, né un oggetto da esaminare e giudicare, ma come un essere vivente, un amico da incontrare".

È un viaggio onirico?

"Esattamente, fatto di incontri dove il vino riprende il suo potere visionario, il potere dionisiaco che ci dà la possibilità di guardare in maniera diversa il mondo e le indicazioni per trovare nuovi modi di abitare il pianeta".

Il vino è ed ha, quindi, una sua dimensione artistica e letteraria?

"È un bellissimo linguaggio artistico, per questo nel libro il vino incontra il cinema, la poesia, la letteratura, il mito. Artistico inteso come lo intendeva Elsa Morante, che scriveva: “Arte è il contrario della disgregazione“. Io credo che viviamo un periodo di profonda disgregazione data da una concezione della vita e del lavoro individualista e competitiva. È per questo che il vino, che è sempre frutto di relazioni, ci dà la possibilità di ricordare che facciamo parte di una vita comune".

Cosa si intende per ‘fine del mondo’ indicata dal titolo?

"Non è un’apocalisse prossima ventura, ma qualcosa che già viviamo. Forse, come accade nei film di Hayao Miyazaki a cui è dedicato un capitolo, la fine del mondo è già avvenuta, siamo in un mondo nuovo, ma non abbiamo le categorie giuste per descriverlo e abitarlo. Il vino può offrircele".

Di quanti capitoli è?

"Di dieci capitoli e l’ultimo è composto da sei racconti brevi fra cui ‘Pensare come una bottiglia’. In esso racconto la storia della nostra vineria ma dallo sguardo e prospettiva di una bottiglia posta sugli scaffali".

‘Il vino alla fine del mondo’, autoprodotto, si presenta in forma molto gradevole ed è arricchito dai disegni di Francesca Nina Ballarini, che evocano quella parziale dissoluzione, a cui fa riferimento l’autore, della coscienza che porta alla rifocalizzazione del pianeta. Il suo tratto indeterminato richiama contenuti filosofico religiosi, l’esperienza del sacro nel vino. Alla presentazione di debutto all’asilo Ricci di domenica scorsa, seguiranno altri incontri in giro per l’Italia e il primo marzo Tartuferi tornerà nella sua città, da Csa Sisma in via Alfieri. Info: http://www.ilvinoallafinedelmondo.it

Paola Olmi