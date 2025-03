Il violoncellista Piovano in concerto con la Form. Omaggio a Ezio Bosso

Grande ospite alla stagione sinfonica Form 2025 "Musicattraverso": il violoncellista Luigi Piovano torna nelle Marche a dirigere l’Orchestra filarmonica marchigiana, dopodomani alle 21 al teatro Lauro Rossi con "Bosso-Beethoven: omaggio a Ezio Bosso". A cinque anni dalla sua scomparsa, la Form omaggia la figura del compositore e pianista Bosso con la presenza di Piovano in qualità di solista e direttore. Il violoncellista suonerà Seasong n. 2: The Sea Prayer per violoncello e archi composto dallo straordinario pianista; dirigerà invece The sky seen from the moon e The way of 100 and 1 comet per archi, sempre composti da Ezio Bosso. Il programma si concluderà con la Sinfonia n. 7 in la magg., Op. 92 di Ludwig van Beethoven. Concerto in abbonamento, biglietti da 5 a 20 euro (vedi sul sito le riduzioni) acquistabili in biglietteria o online sul circuito vivaticket.com: al botteghino del teatro Lauro Rossi, tel. 0733. 230735; e-mail: boxoffice@sferisterio.it.