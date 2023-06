Il viottolo per il Colle è pieno di erbacce

Sono trascorsi pochi anni dall’inaugurazione del parco del Colle dell’Infinito alla presenza del premio Oscar Dante Ferretti e da un’importante sistemazione e successiva manutenzione del verde, che già il luogo ha assunto tutt’altro aspetto con erba alta e arbusti non curati. Era il 2017 quando Ferretti, insieme ai tecnici della iGuzzini illuminazione, predisponevano il nuovo impianto di illuminazione con il posizionamento dei corpi illuminanti contestualmente alla rigenerazione botanica. A disposizione, per questi interventi, c’erano due milioni di euro stanziati dal ministro Dario Franceschini che sarebbero serviti per la nuova illuminazione, la rigenerazione botanica, la messa in sicurezza della parte muraria, la sistemazione dei bagni pubblici, la trasformazione dei locali ex Grottino nel nuovo Punto di accoglienza turistica e la sistemazione dell’ingresso dell’ex convento di Santo Stefano. L’intero luogo leopardiano doveva trasformarsi, con questo corposo finanziamento, in un luogo della "cultura che cura", un mantra ripetuto "all’Infinito", mentre con il tempo, a causa soprattutto della mancata cura del verde, è diventato un luogo abbandonato, anche se non ha perso del tutto il suo originario fascino. Il viottolo, che il turista percorre dall’area del sacello leopardiano, vicino all’ingresso del Centro Nazionale Studi Leopardiani, sino alla sommità del Colle, dove sono incisi i primi immortali versi della celebre lirica del poeta, assomiglia ogni giorno di più a un sentiero immerso in una foresta: la siepe ha ormai completamente oscurato la staccionata e si eleva alta nel cielo finendo purtroppo per oscurare del tutto lo sguardo verso la vallata recanatese. A fianco, sul muro di contenimento dell’orto dell’Infinito, spunta una ricca vegetazione, fra cui persino un arbusto, che rischia di minare l’integrità della struttura muraria. Numerose le segnalazioni dei recanatesi che avvertono l’urgenza di una maggiore attenzione.

Asterio Tubaldi