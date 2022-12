Il virus arretra, resta stabile il numero dei ricoveri

Nelle Marche il Covid continua ad arretrare. Nella settimana dal 23 al 29 dicembre, infatti, i casi di nuovi positivi sono stati 4.255, contro i 4.655 della settimana precedente, con un corrispondente calo dell’incidenza per 100mila abitanti, passata da 309,51 a 282,91. Va tenuto conto del fatto, però, che se dal 16 al 22 dicembre sono stati processati 9.262 tamponi, dal 23 al 29 il numero è sceso a 7.738, tanto che il tasso di positività (il numero dei tamponi positivi rispetto al totale) è ancora alto, attestandosi oltre il 56%. E, poi, va evidenziato che in sette giorni ci sono stati altri 20 morti correlati al Covid e il numero dei ricoveri è passato da 189 a 191: 9 in terapia intensiva (+ 5), 2 in terapia semi intensiva (invariati) e 180 nei reparti non intensivi (-3). I pazienti Covid nei pronto soccorso degli ospedali marchigiani sono passati da 23 a 27. In calo le persone in quarantena, passate da 7.228 a 6.690. Questi il quadro che emerge dal report settimanale diffuso dal Servizio Sanità della Regione, l’ultimo del 2022. Una situazione in costante miglioramento, anche se è bene ancora mantenere una certa prudenza.

Franco Veroli