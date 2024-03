Sarà presentato al teatro Piermarini sabato 6 aprile (ore 17) il Vocabolario del dialetto di Matelica, realizzato dall’ingegnere Ennio Donati, 77 anni, da molti anni impegnato nello studio della lingua vernacolare e nella ricerca dei vocaboli. Il volume, realizzato con la consulenza di Agostino Regnicoli dell’Università di Macerata e con la copertina dell’artista lorese Francesca Farroni, è stato pubblicato da Vydia editore e sarà poi distribuito nelle librerie. Alla presentazione, patrocinata dal Comune di Matelica e dalla Fondazione Il Vallato, parteciperanno l’assessore alla cultura Giovanni Ciccardini, il presidente della Fondazione Il Vallato Antonio Roversi, l’editore Luca Bartoli della casa editrice Vydia, quindi, come relatori, il professor Diego Poli e Regnicoli dell’Università di Macerata, con conclusioni dello stesso autore, Ennio Donati. L’incontro sarà anche intramezzato da versi poetici in dialetto, essendo Donati tra l’altro noto da anni con lo pseudonimo di Sor Righetto. " A chi mi chiede quando sia nata l’idea di compilare il vocabolario della lingua degli avi – dichiara Donati – rispondo che dovrei partire da lontano, dalle elementari, quando il mio maestro era Lamberto Baldini, padre del sindaco Massimo, quindi agli anni del liceo scientifico a Macerata, quando ebbi come insegnante il prof Flavio Parrino, raffinato italianista e grande glottologo, che è stato decisivo per la mia formazione culturale in generale e per il mio interesse per il dialetto, che non ho più perso". Matteo Parrini