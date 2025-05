"Il volo di Icaro", esperti a confronto sui giovani e le dipendenze

Dalle 8.30 alle 13.30 di oggi, l’aula magna dell’istituto di istruzione superiore Leonardo da Vinci di Civitanova sarà sede del convegno "Il volo di Icaro: un nuovo modello di intervento per le dipendenze giovanili", l’evento conclusivo del progetto Icaro Adolescenti Plus, realizzato dalla cooperativa Pars in collaborazione con la Praxis, in co-progettazione con il Comune di Civitanova e con il contributo della Regione.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si propone come un importante momento di confronto sulle sfide rappresentate dalle dipendenze giovanili. Parteciperanno esperti nei campi dell’educazione, della psicologia, della psichiatria, della neuropsichiatria e della tossicologia forense; inoltre saranno presentati i risultati del progetto Icaro Adolescenti Plus.

"La prevenzione è una priorità di questa amministrazione, e si attua sia con momenti formativi tenuti da esperti del settore che con servizi concreti affiancando giovani e famiglie – ha detto l’assessore al welfare del Comune Barbara Capponi –. Attendiamo all’incontro non solo i professionisti clinici, ma anche genitori, insegnanti, famiglie, per allargare il cerchio d’onda positivo che abbiamo creato".

Il programma prevede inizialmente i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore Capponi. Interverrano poi gli psicologi Irene Costantini e Paolo Scapellato, la tossicologa forense Sabina Strano Rossi, lo psichiatra Mario De Rosa, direttore del Sert di Civitanova, il neuropsichiatra infantile Maurizio Pincherle e Giorgio Berti, assistente sociale.

Il convegno è accreditato Ecm (con 5 crediti) per diverse figure professionali in ambito medico, sanitario ed educativo. Il rilascio dei crediti è riservato ai primi 100 iscritti.