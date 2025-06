"Il volontariato con l’Avis"

"Non conosco le motivazioni dietro a questa nomina, tuttavia ritengo che il tutto nasca dal mio impegno nell’Avis dove ho anche fatto 123 donazioni, che non sono poche per una donna". Elisabetta Marcolini è stata infatti presidentessa dell’Avis Macerata fino al 2020, è componente del Consiglio delle donne e dell’organo di indirizzo della Fondazione Carima. "È una grossa soddisfazione – dice – aver ricevuto il titolo di cavaliere perché è il riconoscimento al volontariato, al senso civico e all’altruismo che accomuna tante persone". Il presidente Sergio Mattarella le ha conferito il titolo di Cavaliere "per l’elevato senso civico e la disponibilità dimostrati a servizio della società".