Il volontariato fa festa. Associazioni in vetrina da questa mattina

L’associazione "Gli scoiattoli" di Apiro, presieduta da Corrado Branchesi, ha programmato a Cingoli per oggi la prima "Festa del volontario", organizzata nella frazione Villa Torre in cui alle 10 confluiranno le rappresentanze dei gruppi comunali della Protezione civile di Apiro, Cingoli, Cupramontana, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Staffolo, dell’Avis di Apiro, Cingoli, Cupramontana, San Severino Marche e Staffolo, dell’Unitalsi, della Croce rossa di Cingoli, San Severino Marche, Staffolo, della Piros di Apiro e della Croce verde di Cupramontana. Alla manifestazione parteciperanno i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro, per celebrare Santa Barbara.