Il volontario Ancillai testimonia l’Africa in un incontro

Venticinque anni di missioni in Africa, sparsi tra il Kenya e l’Uganda. Tanta umanità, numerosi aiuti forniti a popolazioni in stato di povertà, sostenendo ospedali, orfanotrofi, istituti e presidi locali. A ripercorrere tutto ciò sarà Armando Ancillai, un volontario del gruppo che interverrà in occasione dell’incontro in programma martedì, alle 18, nella sala parrocchiale della chiesa di San Pietro. Il convegno, dal titolo ‘Vi racconto l’Africa’, è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘Arte’ e getterà un focus proprio sulle tante avventure del Gruppo missionario, nato grazie grazie all’opera del suo fondatore, don Lino Ramini. A distanza di venticinque anni dalla prima missione, avvenuta nel marzo del 1998, il ricordo di quelle esperienze rivive nelle parole di chi le ha vissute in prima persona. Così Ancillai, che negli anni si è impegnato in numerosi viaggi proprio al fianco di Don Lino, ne ripercorrerà i momenti più salienti.

Francesco Rossetti