Il volto di Cristo secondo 23 artisti: apre la mostra

Gli artisti svelano il volto di Cristo. Questo il leitmotiv della mostra d’arte organizzata dall’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) di Civitanova dal titolo ‘Io sono colui che dà la forma’, dove 23 pittoriespongono nella chiesa di San Giuseppe. Il taglio del nastro oggi, dopo la messa delle 11. "Nell’Esodo c’è scritto: “Non ti farai idolo né immagine“ perché Dio non si può delimitare ad un’immagine, si può soltanto farne esperienza. Ma nel momento in cui c’è Cristo, Dio si mostra. E’ questo ciò che porteranno in scena gli artisti" chiarisce il presidente dell’Ucai cittadina Pina Coppola". Ecco gli artisti impegnati: Angelita Angelini, Daria Castelli, Marisa Cesanelli, Gabriella Cesca, Rosanna Ciminari, Moreno Corallini, Daniela Corvatta, Silvio Craia, Nicola Fioretti, Enrichetta Gadioli, Cristina Giovannucci, Melita Gina Moschettoni, Mario Mercoldi, Pina Fiori, Carina Pieroni Rachele A. , Pino Santandrea, Lucia Spagnuolo, Isabela Seralio, Angela Valentini, Clara Venanzetti, Giampiero Venturini.

Francesco Rossetti