Il Volugrafo Aermoto a Cingoli dopo 81 anni al "Ristorante dei Conti"

Dopo 81 anni, il Volugrafo Aermoto a Cingoli è tornato a proporsi, nella sua unicità, per merito del Museo internazionale del sidecar e della famiglia Bolletta (lo chef Angelo ha svolto il servizio militare ne Corpo dei paracadutisti) che nel "Ristorante dei Conti" ha ospitato la presentazione del veicolo ideato e costruito nel 1942 a Torino dall’ingegner Claudio Belmondo per essere assegnato ai paracadutisti italiani durante la Seconda guerra mondiale. Il Volugrafo, "lo scooter dei parà tricolori", veniva lanciato in sintonìa con la discesa a terra dei paracadutisti che con esso avrebbero effettuato i primi spostamenti. Veicoli del genere erano stati soltanto progettati negli Usa e in Germania: però per le sue peculiari caratteristiche solo il Volugrafo aveva trovato un pronto anche se non prolungato impiego. Costantino Frontalini che col figlio Giacomo è impegnato nel Museo internazionale del sidecar da lui realizzato, ha rinvenuto un esemplare del Volugrafo, e lo ha restaurato per rivelarne pienamente le caratteristiche che lo rendono una rarità. L’incontro si è tenuto in una sala del "Ristorante dei Conti" in cui il Volugrafo rimarrà esposto fino a ottobre, quando verrà dato in prestito al Museo storico delle aviotruppe di Pisa. Hanno partecipato dirigenti dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, ex parà con i familiari, condotto da Luca Pernici, è stato siglato dagli interventi dell’assessore municipale Martina Coppari, di Mauro Piccioni che ha sintetizzato le vicende belliche nel territorio, di Frontalini che ha evidenziato l’impegno per rigenerare il veicolo di Roberto Pretini che ha annunciato la costituzione nelle Marche d’un gruppo aviolanciato della Protezione Civile.

Gianfilippo Centanni