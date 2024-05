Il voto di cinquant’anni fa. Quando la città di Macerata era contraria al divorzio. Al referendum vittoria dei "sì"

Indipendentemente da come lo si voglia considerare, vincolo civile o sacramento, il matrimonio è ormai da decenni in "crisi". Macerata e provincia non fanno eccezione, tant’è che negli ultimi vent’anni nel Maceratese il numero dei matrimoni è sceso del 30% e il leggero incremento registratosi nel 2022 (primo anno post-Covid) è stato determinato anche da molti matrimoni di "seconde nozze". Inoltre, i matrimoni con rito civile hanno ampiamente superato quelli con rito religioso. Solo a Macerata città, per fare un esempio, l’ultimo rapporto annuale dell’Istat, ci dice che su 95 matrimoni, 31 sono stati celebrati con rito religioso e 64 con rito civile. E al continuo calo dei matrimoni fa riscontro l’aumento delle unioni di fatto. Una situazione inimmaginabile mezzo secolo fa, quando Macerata e provincia, proprio sui valori del vincolo matrimoniale, dimostrarono di essere "in controtendenza" con gran parte del resto d’Italia.

Il riferimento è al 12 maggio 1974, giorno in cui si svolse il referendum sulla proposta di abrogazione della legge che quattro anni prima aveva introdotto il divorzio. Un referendum, quello di cinquant’anni fa, che ha segnato la storia politica nazionale per più di un motivo. Innanzitutto perché mai prima di allora era stato indetto un referendum abrogativo. Poi perché esso riguardava un tema che, in un modo o nell’altro, toccava emotivamente tutte le famiglie. Inoltre perché l’aspetto religioso – a quel tempo il matrimonio concordatario in chiesa era il rito più ricorrente nella celebrazione dei matrimoni – fu posto in grande evidenza dai promotori del referendum. Infine perché la campagna elettorale, in cui la Chiesa ovviamente "scese in campo", fu particolarmente accesa, con toni da “Guerra fredda” tra i due opposti schieramenti: da una parte Democrazia cristiana e Movimento sociale italiano, contrari al divorzio, che chiedevano agli elettori di votare Sì, cioè a favore dell’abrogazione della legge; dall’altra parte tutti gli altri partiti, che chiedevano di votare "No" all’abrogazione.

La partecipazione al voto fu ovunque molto alta, addirittura altissima a Macerata, dove sfiorò il 95%. Il risultato nazionale fu una netta sconfitta per i promotori del referendum. La maggioranza schiacciante degli elettori (60%) si pronunciò, infatti, a favore nel mantenimento della legge sul divorzio. Ma Macerata e la provincia si scoprirono "antidivorzisti".

Macerata, per giunta, fu l’unico capoluogo di provincia di tutta l’Italia centrale e settentrionale ad esprimersi in maggioranza contro il divorzio (50,7% Sì e 49,3% No). Tra i 95 capoluoghi di provincia dell’epoca, infatti, solo in altre dieci città, sparse tra le regioni del sud e delle isole, si ebbe un risultato simile a quello di Macerata, dove il distacco tra favorevoli e contrari all’abrogazione della legge fu, peraltro, limitato: meno di quattrocento voti.

L’esito elettorale del capoluogo fu, inoltre, speculare a quello dell’intera provincia di Macerata, dove gli "antidivorzisti" (93.405 voti, pari al 50,6%) prevalsero con uno scarto di poco superiore ai duemila voti. I contrari al divorzio furono maggioranza in ben 45 degli allora 57 comuni della provincia maceratese. Le percentuali maggiori a favore dell’abolizione del divorzio si registrarono soprattutto in molti piccoli comuni. In particolare a Monte San Martino (80%), Gualdo (69%), Castelsantangelo sul Nera (68%), Ussita (65%), Sarnano (64%), Urbisaglia e Visso (63%). Tra i centri medio gradi furono "antidivorzisti" Cingoli (62,1%), Treia (58%), Corridonia (56,8%), Recanati (51,3%) e San Severino Marche (51,2%). Il fronte del “No”, favorevole al divorzio, ottenne vittorie schiaccianti in comuni demograficamente importanti, quali Civitanova Marche (62,7%), Porto Recanati (61,6%), Tolentino (61,2%), Matelica (61%), Potenza Picena (55,6%), Camerino (54,1%) e in altri sei piccoli comuni: Esanatoglia, Pioraco, Muccia, Appignano, Caldarola, Belforte del Chienti.