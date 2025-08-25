Ilaria Candido ai mondiali in Canada. In gara con la nazionale under 18

Una passione nata per gioco, quella del tiro con l’arco, che già l’ha portata fino in Canada, dove si stanno disputando i Campionati mondiali giovanili. La civitanovese Ilaria Candido, che è stata convocata dalla nazionale giovanile italiana, è la settima under 18 più forte del mondo, dopo essersi fermata ai quarti di finale l’altro ieri alla competizione a cui hanno preso parte 600 atleti da 60 nazioni. Un grande successo per la giovane atleta, che ha compiuto 17 anni ad agosto e che fa parte dell’associazione sportiva Arcieri di Civitanova. A seguirla negli allenamenti è il tecnico e papà Valerio Candido, responsabile sportivo e coordinatore del centro giovanile dell’asd Arcieri, che racconta di come Ilaria si sia avvicinata alla disciplina del tiro con l’arco compound, disciplina che debutterà ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. "Ilaria ha cominciato a praticare il tiro con l’arco nel 2022 – ha detto Valerio Candido –, quindi da tre anni, relativamente da poco tempo. Era il periodo poco dopo il Covid e lei aveva voglia di provare qualcosa di nuovo. Ora si allena tanto, cinque volte a settimana, cercando di incastrare gli allenamenti con lo studio (frequenta l’istituto d’istruzione superiore, indirizzo odontotecnico, a San Benedetto). Quella del Canada è stata la sua prima esperienza fuori dall’Europa, un momento di crescita non solo sportivo, ma soprattutto umano e personale".

Quest’anno Ilaria Candido ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati italiani indoor, confermandosi come una delle atlete più promettenti a livello nazionale nella sua disciplina. Ora, dopo una breve pausa, la aspettano altre nuove sfide, tante attività con la nazionale italiana e anche una trasferta in Francia già prevista per il 2026.

La Compagnia Arcieri di Civitanova, di cui fa parte Ilaria, è nata nel 1983 con l’idea di promuovere e far conoscere lo sport del tiro con l’arco. Ora sta lavorando tanto, con impegno e dedizione, per far crescere il settore giovanile.

Chiara Marinelli