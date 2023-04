Ileana Zagaglia in finale nel premio Annibal Caro

È Ileana Zagaglia la terza finalista della sesta edizione del premio Annibal Caro di Civitanova.

La sua traduzione dal francese del romanzo "Alla linea", di Joseph Ponthus, edizione Bompiani, ha convinto la giuria e, insieme a Nicola Verderame e Riccardo Duranti, compone la terna 2023 del concorso. Scelta dal comitato tecnico del premio, Ileana Zagaglia (nella foto) vive e lavora nelle Marche, lavora nel mondo editoriale da oltre venticinque anni. Si occupa come editor di narrativa italiana e straniera per Bompiani, collabora con Rizzoli Ragazzi, La nave di Teseo, Gribaudo, Einaudi. Ha tradotto opere di narrativa francese e scritto un albo per bambini dal titolo "Matteo e il mostro cellulare", uscito per Scienza Express edizioni, casa editrice di cui è stata responsabile della narrativa ragazzi. Per questa edizione il comitato tecnico si avvale anche del contributo, oltre che di Anna Mioni, vincitrice dell’edizione 2023, anche delle docenti di Unimc, Francesca Chiusaroli e Francesca Raffi, e della docente Annamaria Scaiola della Sapienza di Roma. La giuria sarà chiamata a votare alla fine di maggio e decreterà il vincitore o la vincitrice, il prossimo 6 giugno, in occasione della ricorrenza della nascita di Annibal Caro.