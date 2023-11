"Illuminazione coperta dai pioppi"

"I problemi in via Lombardia sono già tanti e se poi si rinnova la pubblica illuminazione nascondendo le lampade a led in mezzo ai folti rami di un pioppo che non viene mai potato le difficoltà permangono e la sicurezza continua ad essere latitante". La denuncia porta la firma di Bruno Giacconi, un residente della zona, che ha fatto anche presente al sindaco la situazione. "Ho informato della cosa anche l’Atc, l’azienda che si occupa del settore. Per risolvere tutto basta spostare di tre o quattro metri il palo, in un punto ove non ci sono alberi, ciò darebbe maggiore luminosità alla curva", sottolinea.