Illuminazione di vicolo Consalvi: il progetto alla conferenza di Atene

Il progetto di illuminazione artistica di vicolo Consalvi è stato selezionato per essere presentato dall’Accademia di Belle Arti all’annuale Conferenza sulle arti visive e dello spettacolo all’Athens istitute for education and research di Atene. Alla conferenza, divisa in numerose sessioni tematiche, ha partecipato una delegazione composta dalla prof.ssa Francesca Cecarini, coadiuvata dalla prof.ssa Mascia Ignazi, che ha presentato il progetto ideato e progettato dai docenti e studenti del corso di Light design dell’Accademia. Il progetto artistico di light design presentato, pone al centro il concetto di "percorso immersivo" urbano. L’installazione creativa legata ai concetti della light art, nazionale e internazionale, trasforma lo spazio in un ambiente per l’esposizione di opere d’arte, a beneficio della fruizione turistica. L’allestimento prevede anche l’impiego di ePub interattivi. Infatti all’interno di questo particolare spazio urbano, sono stati ideate delle postazioni per esporre opere d’arte di varia natura, con un allestimento flessibile e adeguato alle necessarie variazioni dimensionali delle opere stesse.