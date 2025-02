Illuminazione pubblica a led

Procede la sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci a led a Tolentino. L’intervento prevede un investimento del Comune per 940mila euro nella prima tranche e 715mila nella seconda; permetterà di sostituire circa l’80 per cento dei punti luce della città. L’efficientamento energetico è in corso e sarà terminato entro tre mesi dalla società Atlantic1 srl. "La decisione nasce dalla necessità di sostituire la maggior parte degli apparecchi, in alcuni casi con i sostegni su cui sono installati, oramai obsoleti e spesso dotati di tecnologie superate – spiega il Comune -. L’obiettivo è migliorare l’efficienza luminosa, risparmiando sui consumi, e quindi la sicurezza, esercitando il minor impatto ambientale possibile, come previsto dalle ultime normative comunitarie".

I punti chiave del progetto di messa a norma e miglioramento dell’impianto di illuminazione prevedono: la sostituzione con apparecchi a led di ultima generazione della totalità delle apparecchiature esistenti che non hanno questa tecnologia e la sostituzione di alcuni già a led, ma che non soddisfano più le ultime normative; la realizzazione del sistema di telecontrollo su 184 quadri elettrici e sul 30% dei punti luce esistenti. E il ripristino dei sostegni, i pali, ammalorati.

"Queste operazioni – spiega l’assessore al bilancio e all’ambiente Diego Aloisi – sono fondamentali e urgenti non solo per garantire il risparmio energetico, a fronte dell’investimento effettuato, ma anche per diminuire la quantità degli interventi di manutenzione, migliorare il pregio estetico degli impianti di illuminazione e uniformarne le tipologie. I nuovi apparecchi hanno tutte le caratteristiche imposte dalle ultime normative. Ogni installazione è preceduta da calcoli illuminotecnici effettuati secondo gli standard più alti; i sopralluoghi finali consentiranno di verificare quanto realizzato ed eventualmente potenziare gli impianti installando nuovi punti luce. Come amministrazione – conclude – riteniamo questo progetto fondamentale che sarà concluso tra pochi mesi".