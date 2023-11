Illuminazione pubblica, iniziati i lavori

Sono iniziati a Montefano i lavori sulla pubblica illuminazione in via Paganuccia, un progetto ambizioso al fine di supportare l’implementazione e l’efficienza energetica delle reti pubbliche. Il progetto, pianificato per una durata di 30 giorni, prevede interventi mirati alla modernizzazione e all’ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica nella zona. La realizzazione dei lavori potrebbe comportare inevitabili modifiche alla viabilità, che saranno attentamente gestite per minimizzare l’impatto sulla comunità montefanese. L’azienda responsabile dell’esecuzione dei lavori è Eredi Paci Srl di Corridonia, mentre il progetto è stato curato dal perito industriale Luigi Molini. "L’Amministrazione comunale ha fortemente voluto questo intervento" tiene a sottolineare il sindaco Angela Barbieri.