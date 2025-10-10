Illuminazione sempre più cara. Ancora aumenti

Corrono i costi che il Comune deve affrontare per la gestione e la riqualificazione della pubblica illuminazione.

Un servizio affidato all’Atac con l’obiettivo di far coincidere nuovi investimenti con la riduzione dei consumi di energia degli impianti. Dopo gli aumenti del 2022 e 2023, rivisti i conti in uscita anche per il biennio 2024-2025 e, visto il trend, si va verso la modifica degli accordi che regolano il calcolo per l’aggiornamento del canone perché la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto saltare tutte le previsioni.

Si parla delle somme che l’amministrazione versa all’azienda di famiglia Atac e che lievitano di anno in anno rispetto a quanto stabilito alla firma del contratto di concessione, siglato nel 2020 e che stabiliva un canone annuo a carico del Comune di 1.342.000 euro per la durata di trent’anni.

Ma, per fare fronte agli aumenti del costo dell’energia elettrica, nel 2021 il servizio è costato un milione di euro in più e nel 2022 l’importo annuo è stato portato a 1.537.000 euro. E, anche nel biennio alle spalle stessa musica. Il canone va ancora una volta aggiornato per colpa del costo delle materie prime. "Occorre adattare - scrive l’amministrazione - la situazione del mercato dell’energia e ristorare l’Atac dei maggiori costi rispetto al momento della stipula del contratto".

Per il 2024 versati ulteriori 160.000 euro e per il 2025 l’Atac ha scritto a Palazzo Sforza per fare presente l’urgenza di tornare ad aggiornare il canone di concessione. Per quest’anno, sulla base dei dati comunicati dall’Atac con il report degli interventi sull’illuminazione pubblica, verranno riconosciuti ulteriori 244.000 euro rispetto al canone stabilito.

Nel frattempo tra Comune e Atac verrà aperto un tavolo tecnico per studiare modifiche al contratto di concessione in modo da adeguare al quadro internazionale il calcolo del canone annuo "che non si attaglia - spiega l’amministrazione - all’attuale situazione assolutamente anomala aggravata dalla crisi della guerra in Ucraina e dalle ritorsioni della Russia, con la riduzione drastica dei flussi di gas verso l’Europa e l’Italia in particolare".

l. c.