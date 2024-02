Illy apre il nuovo anno accademico: "Gli studenti si facciano imprenditori"

L’Università di Macerata apre il suo 734esimo anno accademico. L’evento, al quale hanno preso parte tutte le cariche cittadine, ha raccolto al teatro Lauro Rossi, gremito in ogni ordine di posti, il corpo docenti, ricercatori, professori e personale amministrativo. Fra musiche d’orchestra, cori e archi, si sono susseguiti sul palco gli interventi del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, del neo direttore generale Domenico Panetta, del rappresentante degli studenti internazionali Phuc Van Nguyen e del membro del consiglio degli studenti Dario D’Urso.

Ospite d’onore della cerimonia è stato l’imprenditore triestino Riccardo Illy: "Se imprese e università collaborassero maggiormente – ha detto il presidente del Polo del gusto –, ne troverebbero vantaggi sia gli studenti, ai quali consiglio di studiare, sia le imprese, che devono, nel mezzo della rivoluzione informatica ed energetica, essere pronte al cambiamento". Rispetto alla realtà marchigiana, Illy si è espresso così: "Marche e Friuli sono simili per alcuni aspetti, soprattutto per essere eccellenze agricole. Ai giovani dico di pensare a fare gli imprenditori. Le università pensino ad una formazione specifica in tal senso".

Parcaroli si è rivolto alla platea dicendo: "L’ateneo rappresenta il motore della città. Il lavoro di squadra è fondamentale per crescere economicamente e socialmente, in sinergia con società civile e tessuto imprenditoriale. Con spirito critico, inventiva, passione e un pizzico di rischio, possiamo creare gli imprenditori del futuro". Con un messaggio video è poi intervenuto Paolo Gentiloni, commissario europeo, che ha parlato così: "L’economia odierna si poggia sempre più sulla conoscenza, i paesi più avanzati sono quelli che investono più sulla ricerca, sull’innovazione e sul capitale umano. Oggi, nonostante incertezze e tensioni internazionali a pesare, abbiamo un mercato del lavoro forte. La disoccupazione giovanile è la più bassa degli ultimi anni. Con la rivoluzione digitale e l’intelligenza artificiale, dobbiamo sempre più investire sul capitale umano. Il Next Generation Eu, che portiamo avanti con il Pnrr, ragiona in termini di sistema. Bisogna riflettere su come raccordare il raccordo tra istituzioni e imprese nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Le competenze sono ciò su cui bisogna puntare. Vanno rafforzare le tutele per i settori interessati dai cambiamenti. La transizione digitale deve mantenere la persona al centro. Le università sono il punto di partenza ideale per dare forma al nuovo umanesimo europeo". Dario D’Urso, a nome della comunità studentesca, nel suo intervento ha sottolineato che la sfida delle università umanistiche è "spostarsi su uno scambio di conoscenze, in dialogo, abbandonando l’impostazione frontale. Al focus sulla valorizzazione delle eccellenze va abbinata la tutela dei più fragili. Nessuno va lasciato indietro. Noi studenti chiediamo di rimodulare l’insegnamento all’interno delle aule, prediligendo il dialogo e il rapporto con le imprese".

Dopo l’intervento del rappresentante degli studenti stranieri Phuc Van Nguyen, Domenico Panetta ha sottolineato come "vada sfidato il concetto di amministrazione come mero adempimento. È importante passare da una mentalità burocratica ad una orientata agli obiettivi e al valore pubblico. Il costruttore che lavora per edificare una cattedrale – ha espresso Panetta con una metafora – ha più possibilità degli altri di realizzare le aspettative. Questo è dovuto al suo più felice approccio. Scegliete di costruire cattedrali".