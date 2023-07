"Imbarazzante silenzio della giunta sul caso di Luigino Garbuglia"

"Imbarazzante il silenzio della giunta Tartabini-Casciotti di fronte al proscioglimento dalle accuse infamanti, relative all’esercizio di presunte attività illegali, nei confronti di un funzionario comunale come Luigino Garbuglia". E’ il commento dell’ex deputato, Mario Morgoni, in merito alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il vecchio dirigente dell’ufficio anagrafe di Potenza Picena Garbuglia. E proprio lui, alla fine, è uscito scagionato dall’indagine sulla regolarizzazione di cittadini sudamericani. "Ancor più imbarazza il silenzio reticente della giunta – aggiunge Morgoni –, perché un amministratore dovrebbe sentire il dovere di concorrere pubblicamente a sanare una grave ferita che ha toccato un funzionario. Garbuglia ha sempre dimostrato nel suo lavoro capacità e onestà, di questo voglio dargli atto esprimendo la mia grande soddisfazione per la fine di un vero incubo".