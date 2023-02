Imitazioni, gag e tanta comicità Sul palco i Gemelli di Guidonia

Imitazioni, gag e comicità, a Treia fanno tappa i gemelli di Guidonia. Da Radio 2, la coppia di comici è pronta a fare tappa al teatro Comunale per scaldare il pubblico a suon di battute e comicità. L’appuntamento è per oggi alle 17.15. Con lo show "Tre x 2 tra Radio e tv", i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si racconteranno al pubblico attraverso i tanti personaggi che li hanno resi popolari nella loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica e comicità per uno show effervescente che ha saputo coinvolgere i presenti dall’inizio alla fine. Dopo il folgorante debutto con Fiorello, nel 2017 I Gemelli di Guidonia hanno partecipato a Tu si que vales su Canale 5. Nel 2020 sono stati nel cast del dopofestival di Sanremo con L’Altro Festival e nel 2020 entrano nella "famiglia" di Rai Radio 2 con un loro programma dal titolo Tre per due, in onda il sabato e la domenica. Nel gennaio 2021 fanno parte del cast della trasmissione "Stasera tutto è possibile" fino a coronare il loro sogno: vincere "Tale e Quale show", condotto da Carlo Conti nel 2021 imitando i Beatles. A Marzo 2021 scrivono e cantano la sigla della trasmissione "Ve ne siete mai accorti?" condotta dal popolare comico romano Maurizio Battista su Rai2 in prima serata. Ora arrivano con il loro show a Treia, dove musica e comicità si mescoleranno, con un occhio rivolto, come sempre, verso l’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro voci danno vita a performance straordinarie.