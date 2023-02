"Immatricolazioni salite del 13% Nonostante tutto cresciamo"

Il rettore Claudio Pettinari (nella foto), prima di dichiarare ufficialmente aperto l’anno accademico, ha illustrato l’attività di Unicam: "Dal 2018 ad oggi abbiamo attivato sei nuovi corsi di laurea e da questo anno un curriculum in Nutrizione e sport. Dal prossimo anno accademico attiveremo il corso di Scienze dei materiali. Ci siamo concentrati sulla centralità dell’apprendimento, sulla formazione di persone di valore, non solo di successo. Ad oggi abbiamo un aumento del 13% sulle immatricolazioni rispetto allo scorso anno e, più in generale, riprendendo il dato pre-sisma, osserviamo un trend positivo, passando da 1.670 immatricolati nel 2016 a 1.942 nel 2022 e da 7.584 iscritti nel 2016 a oltre 9.000 nel 2022: numeri maggiormente significativi se pensiamo alla reintroduzione delle tasse e alle difficoltà di ingresso degli studenti stranieri, dovute agli anni di pandemia e alla guerra. Siamo cresciuti nonostante tutto. Nel 2017 la cifra che l’ateneo destinava alle borse di studio era di 1.094.000 euro; oggi è di 1.926.000 euro e la spesa totale di servizi agli studenti è passata da 5.100.000 nel 2017 a 9.857.000 euro nel 2023, quasi raddoppiata". Sul fronte ricostruzione invece il rettore ha evidenziato: "Abbiamo praticamente concluso le fasi progettuali previste nell’ordinanza speciale con due cantieri già avviati e il progetto esecutivo del palazzo Ducale in validazione. Stiamo potenziando gli impianti sportivi, che saranno sede dei prossimi Campionati nazionali universitari. Poi stiamo procedendo all’ammodernamento delle strutture del collegio Mattei, in collaborazione con l’Erdis. Presto riavremo l’uso dell’ex dipartimento di chimica, che andrà a costituire una struttura per la didattica assolutamente innovativa, con aule tematiche (anche grazie al contributo del Rotary Club) e completeremo lo student center agli inizi del 2024. A breve partirà il completamento dell’ospedale veterinario della sede di Matelica". E ha concluso con il budget di ateneo: "Siamo cresciuti di 23 milioni rispetto allo scorso anno e abbiamo più che raddoppiato il valore del 2017". Grazie al Pnrr la ricerca avrà a disposizione, quest’anno, oltre 25 milioni di euro.

l. g.