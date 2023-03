Immobile del Comune in affitto Offerte da inviare entro il 14 aprile

C’è tempo sino al 14 aprile per presentare la proprio offerta e partecipare così al bando per l’assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà del Comune di Montefano che si trova in via Imbrecciata 42. Si tratta di un immobile a destinazione residenziale e attualmente è occupato da una famiglia. L’amministrazione nel bando offre un contratto di locazione di 4 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto, rinnovabile per altri quattro. Attenzione perché sull’immobile è iscritta un’ipoteca da parte di un altro soggetto e, pertanto, in caso di vendita all’asta, il Comune di Montefano non sarà più parte del rapporto di locazione, e il locatario non potrà avere nulla a pretendere dal Comune per tutto ciò che concerne il periodo successivo al cambiamento del proprietario. Il canone mensile a base d’asta è di 1.200 euro al mese per un totale annuo di 14.400 euro e per un importo complessivo negli otto anni di locazione pari a 115.200 euro. Sono poste a carico del conduttore le spese per la sottoscrizione del contratto di locazione e quelle inerenti e conseguenti il procedimento di gara. Possono partecipare tutti, naturalmente, anche se non residenti a Montefano purché sia un cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Ue, sia in possesso dei diritti politici e civili, non sia interdetto, inabilitato o fallito, non abbia a proprio carico sentenze definitive di condanna che gli impediscono di avere rapporti con la pubblica amministrazione, specie per disposizioni antimafia. Le eventuali offerte, che giungeranno in Comune nei tempi stabiliti, saranno aperte in seduta pubblica lunedì 17 aprile alle 9.