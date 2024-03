Immobili abbandonati: degrado in centro storico

Il centro storico tra abbandono e degrado. Aumentano le segnalazioni dei cittadini sullo stato di abbandono di strutture abitative e di locali adibiti ad esercizi commerciali chiusi da tempo. Una situazione rispetto alla quale l’Amministrazione comunale, seppur non direttamente responsabile, non interviene.

Nel piazzale Vito Fedeli, posto all’incrocio tra via XX settembre, dove sorge la casa di riposo della Fondazione Ircer, e in via Roma è presente un’impalcatura che avvolge un palazzo di due piani che ha subito, la sera dell’11 giugno scorso, il crollo del tetto, fortunatamente senza conseguenze in fatto di persone coinvolte perché l’appartamento interessato era vuoto mentre quello subito sottostante era abitato da un anziano recanatese e al piano terra c’era un’attività commerciale, un centro Tim e un angolo attrezzato per sviluppo e produzione di fotografie.

Da allora l’inquilino dell’appartamento al primo piano è stato costretto ad andare ad abitare a casa del fratello, sino al giorno della tragedia. Era il 23 dicembre scorso quando venne trovato morto l’ottantenne con una corda al collo nella sua casa inagibile. L’attività commerciale, invece, è stata costretta, per la presenza di continue infiltrazioni d’acqua, che scendevano dal tetto crollato, ad abbandonare il locale e a trasferirsi in un’altra sede, sempre in centro storico. Ciò che crea preoccupazione fra i cittadini e i residenti del palazzo abbandonato è che ad oggi non si è provveduto ancora a mettere in sicurezza lo stabile.

I lavori sono fermi da mesi e il tetto rimane senza una copertura provvisoria per cui la pioggia continua a cadere al suo interno minando ulteriormente la struttura muraria. È possibile che nessuno, né il proprietario né il Comune, che dovrebbe garantire la sicurezza dei cittadini, siano intervenuti? Eppure in quel tratto di strada, in pieno centro storico, transitano ogni giorni centinaia di automobilisti e di pedoni.

L’altra situazione di assoluto abbandono, che lede l’immagine della città, è quella che si presenta in via Cavour, davanti al Teatro Persiani. Nel luglio scorso lo storico "Bar Mirò" ha chiuso perché il suo proprietario non ha voluto più rinnovare il contratto di locazione con il suo gestore, Mirco Cipolletta, preferendo lasciare il locale vuoto e sfitto.

Solo che ora si presenta con le vetrine sporche e abbandonate e la carta, che copriva inizialmente l’ampia vetrata del locale, a terra che lascia scoperta alla vista l’interno dell’ex bar vuoto e sporco. Non certo una bella immagine per i cittadini e i turisti che attraversano il centro storico.