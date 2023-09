"Immobilismo sospetto: l’hanno creato ad arte per giustificare la necessità dell’inceneritore?"

"Non vorrei che ci sia la volontà politica di creare una crisi, un’emergenza, per giustificare la necessità di costruire un inceneritore e la privatizzazione del servizio, con la conseguenza di perderne il controllo pubblico, come sta accadendo per la sanità". Stefano Mei, coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle, facendosi portavoce anche di consiglieri, ex consiglieri e attivisti che nel tempo si sono occupati del Cosmari e del tema dei rifiuti, ritiene che l’attuale immobilismo sia sospetto. Secondo Mei, le reazioni dei leader politici provinciali alle critiche piovute da più parti alla gestione dei rifiuti sono "sorprendenti e scomposte". "La situazione è critica - sottolinea il pentastellato -. Sono stati sprecati anni senza prendere decisioni importanti. Chi doveva decidere ha preferito non affrontare i nodi e procrastinare le scelte. Nel frattempo, la discarica di Cingoli ha raggiunto la massima capacità di abbancamento. I rifiuti dovranno essere trasportati fuori provincia, con un extra-costo stimato di circa 5,8 milioni di euro nei prossimi tre anni. E questo determinerà un aumento percentuale a due cifre delle tariffe della tassa rifiuti (Tari) a carico di famiglie e imprese, già a partire da quest’anno. Aumento che si sommerà alle crescenti spese dovute all’inflazione". Mei, quindi, evidenzia come la politica non ha saputo trovare soluzioni lungimiranti e innovative per la gestione dei rifiuti. "Ha preferito distribuire incarichi, consulenze e nomine, continuando ad interrare i rifiuti in discariche come quella di Cingoli. Nella scelta del sito per la nuova discarica provinciale si è dimostrata quantomeno incapace o, ancor peggio, dipendente da irresponsabili logiche di partito che, ancora una volta, costringono a conferire i nostri rifiuti fuori provincia, come in passato". Un quadro rispetto al quale sorge spontanea una domanda: "Cosa c’è dietro a questo immobilismo? Magari si vuole creare le condizioni di emergenza per giustificare la realizzazione di un inceneritore e passare di mano il servizio ai privati". Eventualità che secondo il Movimento 5Stelle non devono neanche essere pensate: "La politica deve affrontare la situazione con urgenza, responsabilità e senza calcoli elettorali".

f. v.