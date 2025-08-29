Immondizia e degrado in corso Umberto

Un tratto di corso Umberto, in pieno centro cittadino, ridotto a immondezzaio. L’altra notte qualcuno si è divertito a spargere immondizia, rompere sacchetti dei rifiuti e lasciare la sporcizia sul marciapiede. Tutto davanti al negozio ‘Frutta e verdura del Corso’ e la titolare Jusy Cardinali non ci sta. Ha filmato le condizioni da discarica in cui ha trovato l’area davanti all’attività e adesso sfida il sistema delle telecamere comunali, che lì sono installate, a dare un contributo per arrivare agli autori della bravata.

"Questo – scrive in un amaro sfogo social – è quello che è successo questa notte dopo le quattro davanti al mio negozio. Dei poveri dementi hanno ridotto questo pezzetto di corso ad uno schifo. E nessuno vedrà mai niente, anche se le telecamere erano puntate sopra le loro teste. Come ogni volta, ribadisco che a me hanno fatto 200 euro di multa, ripresa dalle telecamere che anch’io ho puntate sopra la mia testa, semplicemente per il fatto che ho appoggiato un sacchetto in un orario e in un giorno permesso, ma che nessuno l’ha mai raccolto. Comunque, le madri degli imbecilli sono sempre incinte".

Su quanto accaduto interviene l’associazione Viviamo Civitanova. Intanto per chiedere che le telecamere vengano usate per fare chiarezza e risalire ai responsabili e poi per sottolineare come "la voce dei singoli cittadini di Civitanova, coloro che ogni mattina si alzano per far girare l’economia locale, spesso sembra rimanere inascoltata da parte di chi li amministra. Questi cittadini, pur avendo le telecamere sopra le loro teste che li osservano, avvertono una mancanza di attenzione e supporto".

Per l’associazione "è fondamentale ricordare che è responsabilità degli amministratori utilizzare questi strumenti di sorveglianza non solo per monitorare, ma anche per ripristinare l’ordine e il decoro urbano, garantendo così un ambiente migliore per tutti". Quindi la stoccata agli amministratori comunali: "mentre è facile dedicarsi alle inaugurazioni e agli eventi pubblici, è altrettanto importante prendersi cura delle questioni quotidiane che influiscono sulla vita della comunità, ascoltando le esigenze delle persone e agendo di conseguenza. Solo così si potrà realmente costruire una Civitanova più vivibile e armoniosa".