Immondizia in vicolo San Michele. Sacchetti abbandonati a terra

A Recanati, vicolo San Michele continua a far parlare di sé e purtroppo non per il suo fascino storico. Dopo una precedente segnalazione, che aveva cercato ingiustamente di dare la colpa ai titolari di un ristorante vicino, la realtà è chiara: il problema sono gli zozzoni di turno, quelli che non rispettano né il decoro urbano né le regole della raccolta differenziata. Ieri sono comparsi, fuori orario e fuori giorno stabilito, sacchetti blu del multimateriale e della carta, lasciati a terra come se il vicolo fosse una discarica personale. L’azzurro si raccoglie il martedì, la carta il mercoledì: chi ha lasciato i sacchetti fuori orario è evidente che non ha alcuna intenzione di rispettare le regole. Il risultato? Un angolo del centro storico deturpato, a ridosso di un punto di ristoro, con rischio igienico e un pessimo biglietto da visita per cittadini e turisti. La domanda sorge spontanea: a chi diamo la colpa? Non ai ristoratori, non ai cittadini rispettosi: ai soliti incivili che pensano che le regole valgano solo per gli altri. E finché non ci sarà maggiore controllo e senso civico, Vicolo San Michele resterà purtroppo un piccolo simbolo della maleducazione che qualcuno continua a portare in città.