Impalcature, ponteggi e transenne. La stazione è tutto un cantiere

Proteste e malumori da parte dei cittadini per via delle pessime condizioni in cui attualmente versa la stazione ferroviaria di Porto Recanati, che a oggi si presenta come un cantiere. Infatti, come si può notare a occhio nudo, nella parte attigua ai binari sono state posizionate impalcature e ponteggi da lavoro. Inoltre ci sono altre zone interdette all’accesso e delimitate con dei nastri segnalatici per indicare il pericolo. Ma si vedono pure diverse crepe sulla copertura che si trova a protezione del vecchio binario uno, da anni non funzionante.

Una situazione che, stando ai residenti, va avanti da mesi e non si sa quando migliorerà. Allo stesso tempo c’è pure chi si lamenta perché, a ridosso degli scalini, non è presente nessuna rampa motorizzata utile per le persone costrette in carrozzina. Tanto è vero che ad aprile del 2023 era finito sui social un video che denunciava questa mancanza. Ed era stato filmato il cestista paralimpico Tommie Gray, mentre era costretto a strisciare per terra e spingere la sua carrozzina a mano per scendere dalle scale situate appena dopo i binari. Intanto, da una nostra verifica, emerge che le Ferrovie dello Stato stanno in realtà svolgendo un intervento per impermeabilizzare la copertura della stazione portorecanatese. In particolare si erano verificate nei mesi scorsi delle infiltrazioni d’acqua sulla struttura, con il risultato che diversi utenti si erano bagnati. Per questo motivo, l’amministrazione comunale aveva segnalato il fatto alle Ferrovie dello Stato che hanno avviato il cantiere per risolvere tale criticità. Tuttavia non è nota la data di chiusura dei lavori e nemmeno per quanto altro tempo andranno avanti. Ma quello che sembra certo è che l’intervento, almeno per il momento, non è stato completato.

Giorgio Giannaccini