"Impariamo a destagionalizzare a Civitanova: la Dmo di Simone Iualè"

"Al Ttg di Rimini un assalto al nostro stand. Vuol dire che Civitanova ha un ottimo appeal turistico, ora dobbiamo essere bravi a sfruttarlo" afferma il presidente della Dmo, Simone Iualè (nella foto), in seguito all’esperienza del Ttg Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. La Destination Marketing Organization (Dmo) è la realtà che unisce le forze dei vari operatori turistici civitanovesi, dagli albergatori ai balneari passando per i commercianti, le agenzie di viaggi, l’Azienda Teatri e la Pro loco.

Iaulè, c’è chi sostiene che la stagione estiva sia stato un po’ in sordina. Lei cosa ne pensa?

"Un calo c’è stato, ma lo adduco a due ragioni molto semplici. La prima riguarda il maltempo del mese di giugno, dove si sono registrate parecchie disdette. La seconda è che nelle stagioni precedenti la gente non aveva molta possibilità di andare all’estero per via delle limitazioni del Covid19, mentre quest’anno in molti sono partiti. Poi c’è il caro vita, ma lo scenario devastante prospettatosi a giugno è stato contenuto nei mesi successivi. Noi operatori turistici dovremmo migliorare su un aspetto".

Quale?

"La destagionalizzazione, dato che fino a domenica scorsa la gente era ancora al mare. Come Regione Marche e come Dmo dobbiamo puntare di più ad allungare l’offerta, perché è inutile pubblicizzare il territorio se poi si la gente che arriva trova le strutture chiuse. Non perdiamo certi treni importantissimi".

Progetti futuri? "Dmo Civitanova Turismo deve diventare un brand internazionale. Al momento stiamo elaborando un portale turismo con tutti gli alberghi online. Non è ancora completo, ma in continuo aggiornamento. Intanto lo rendiamo fruibile per far capire agli utenti che esiste".

Dal punto di vista politico si è registrato il ritiro delle deleghe all’assessore al turismo Manola Gironacci.

"Ora vediamo il risvolto che avrà questa vicenda e se ci sarà un nuovo assessore, oppure se sarà il sindaco a mantenere l’assessorato. In ogni caso, la nostra collaborazione riprende a pieno. Com’era ultimamente? Un po’ così".

f. r.